Roma, agguato a Ponte di Nona: due uomini uccisi in strada a colpi di pistola

Una delle vittime, il 35enne, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Entrambi erano in contatto con ambienti dello spaccio di droga e avevano precedenti specifici, secondo quanto riferito. Il duplice omicidio potrebbe essere avvenuto in questo contesto.



Nella notte sono state eseguite perquisizioni in ambienti criminali della zona. L'agguato è avvenuto in via Raul Follereau a Ponte di Nona, in una zona isolata. I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Tivoli cercano testimoni.