Regeni, Gentiloni: "Vogliamo la verità" Investigatori: "Scambiato per una spia"

"Non ci accontenteremo di verità presunte, vogliamo che i reali responsabili siano individuati e puniti in base alla legge". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. "L'Egitto è un nostro partner strategico, con un ruolo fondamentale per la stabilizzazione della regione - ha aggiunto il titolare della Farnesina -. L'Italia ha però il dovere di difendere i suoi cittadini". Fonti investigative: "Regeni scambiato per una spia".