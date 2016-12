Fiumicello, fiaccolata per Giulio Regeni Parroco: "Ucciso per quello in cui credeva"

Fiumicello si stringe intorno alla famiglia di Giulio Regeni, il 28enne ucciso in Egitto. Domenica sera per le strade del paese in provincia di Udine centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo del giovane ricercatore. "Giulio è stato ucciso per quello in cui credeva - ha detto il parroco, don Luigi Fontanot - Devo dire grazie a Dio, Jhavè, Padre, Allah o come vogliamo chiamarlo, grazie a Dio per averci dato Giulio".