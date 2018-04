Professoressa bullizzata a Velletri, la Procura apre un'indagine

La Procura di Velletri (Roma) ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso di bullismo in cui uno studente di un istituto tecnico ha minacciato una professoressa dicendole: "Ti faccio sciogliere in mezzo all'acido, ti mando all'ospedale". Gli inquirenti procedono per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e dovranno accertare le modalità con le quali è stato realizzato e diffuso in rete il video degli insulti, della durata di circa dieci minuti.