Papa: soldi sono sterco del diavolo

Papa Francesco ha messo in guardia i religiosi dal rischio di cadere nella tentazione di attaccarsi ai soldi, in mancanza di prospettive dovute al calo delle vocazioni. "Quando una congregazione religiosa vede che non ha figli e nipoti si attacca ai soldi, ma i soldi sono lo sterco del diavolo e così non c'è speranza", ha detto. "La speranza - ha aggiunto - è solo nel Signore, i soldi non te la daranno mai, al contrario ti butteranno giù".