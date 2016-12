Papa Francesco: "I cristiani sono perseguitati in un silenzio vergognoso"

"Preghiamo per i cristiani che sono perseguita ti , spesso con il silenzio vergognoso di tanti". A dirlo è Papa Francesco in un nuovo tweet, diffuso sul suo account @Pontifex nella solennità di Santo Stefano , primo martire della Chiesa. "Il perdono trasforma l'odio, questo gesto rende il mondo più pulito", ha poi detto all'Angelus .

"Ogni giorno abbiamo l'occasione per allenarci a perdonare, per vivere questo gesto tanto alto che avvicina l'uomo a Dio. Come il nostro Padre celeste, diventiamo anche noi misericordiosi, perché attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l'odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo".



"Anche noi nasciamo dal perdono di Dio - ha sottolineato il Pontefice -. Non solo nel Battesimo, ma ogni volta che siamo perdonati il nostro cuore rinasce, viene rigenerato. Ogni passo in avanti nella vita di fede porta impresso all'inizio il segno della misericordia divina. Perché solo quando siamo amati possiamo amare a nostra volta".