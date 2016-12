Filippine, attacchi islamici contro cristiani: nove fedeli uccisi

I nove cristiani uccisi - I guerriglieri hanno attaccato un gruppo di contadini cristiani che erano andati nei campi a lavorare e alcuni fedeli che si erano recati in una chiesetta rurale per celebrare il Natale. Nel primo caso gli uccisi sono stati sette, nel secondo due.



L'esercito, che era già in preallerta e aveva invitato i civili a restare nelle loro case per non correre inutili rischi, è intervenuto in forze ed è riuscito a costringere i miliziani islamici a ritirarsi: secondo le autorità locali gli attaccanti erano circa 200, tra loro almeno quattro sono stati uccisi dai soldati.



Chi sono i terroristi - L'organizzazione islamica Bangsamoro Islamic Freedom Fighter si batte per la creazione di uno Stato musulmano e si oppone agli accordi di pace firmati nel 2014 tra il principale gruppo ribelle delle Filippine, il Fronte di liberazione Moro e il governo di Manila.



Secondo la capo-negoziatrice dell'esecutivo con il Fronte, Miriam Coronell-Ferrer, i sette agricoltori sono stati ammazzati a sangue freddo da distanza ravvicinata mentre gli altri due cristiani sono morti quando i miliziani hanno lanciato una bomba a mano contro la chiesetta dove si stava festeggiando il Natale.



L'appello del Papa - Proprio nel giorno di Santo Stefano il Papa, ricordando il primo martire della Chiesa, ha invitato via Twitter a pregare "per i cristiani che sono perseguitati, spesso con il silenzio vergognoso di tanti".