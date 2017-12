Ostia, si teme una guerra tra clan: si valuta l'invio di più forze dell'ordine

Intanto per fronteggiare la situazione a Ostia si è tenuto in Prefettura a Roma un vertice. Sul tavolo l'aumento del numero di forze dell'ordine presenti su quel quadrante della città. Alla "riunione operativa" hanno partecipato il prefetto, il questore e il comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza.



Riunione prefetto-questore - Già lunedì mattina si era tenuto un incontro tra il questore di Roma, Angelo Marini, e il prefetto, Paola Basilone. Intanto la neo presidente del X Municipio , Giuliana Di Pillo, dei Cinque Stelle, ha intenzione di convocare entro fine dicembre una seduta straordinaria sulla sicurezza e invitare, oltre alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto, Paola Basilone, e il ministro dell'Interno, Marco Minniti.



Gabrielli: "L'esercito non è la risposta, ora passiamo ai fatti" - "Ringrazio sempre l'esercito per lo straordinario contributo che offre al complessivo sistema di sicurezza nazionale, ma non è una risposta. Le risposte le devono dare primariamente le forze di polizia". Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta le ipotesi di impiegare l'esercito a Ostia. "Credo che i territori - ha sottolineato Gabrielli - vadano presidiati dalle forze di Polizia. L'Esercito svolge una funzione importante ma questa è materia delle forze di Polizia". "A Ostia nei prossimi giorni passeremo dalle parole ai fatti come annunciato dal ministro Minniti", ha aggiunto Gabrielli. "Anche ad Ostia il Paese farà sentire che non esistono zone franche, i nostri uomini si muovono sul territorio dove le urgenze lo richiedono e nei prossimi giorni le indicazioni del ministro troveranno puntuale applicazione", ha concluso il capo della polizia.