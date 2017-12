Ostia, Gabrielli: "Non sia zona franca, ma esercito non è risposta"

"Ringrazio sempre l'esercito per lo straordinario contributo che offre al complessivo sistema di sicurezza nazionale, ma non è una risposta. Le risposte le devono dare primariamente le forze di polizia". Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, sull'ipotesi di impiegare l'esercito a Ostia. "Nei prossimi giorni passeremo dalle parole ai fatti - ha aggiunto -. Anche a Ostia il Paese farà sentire che non esistono zone franche".