Omicidio Varani, Prato si uccide in cella: si indaga per istigazione al suicidio

Si procede contro ignoti per istigazione al suicidio - Il procedimento contro ignoti avviato sul caso, coordinato dal procuratore Francesco Prete, è per istigazione al suicidio. Non è escluso che l'indagine verificherà se lo stato di detenzione di Prato fosse compatibile con le sue condizioni psicofisiche. Mercoledì ci sarà l'autopsia.



Un biglietto: "Menzogne contro di me" - Prato si sarebbe suicidato per "le menzogne dette" su di lui e per "l'attenzione mediatica" subita. Il ragazzo ha lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Mercoledì Prato avrebbe avuto l'udienza del processo. Il suo compagno di cella non si sarebbe accorto di nulla perché stava dormendo. Il pm di turno ha autorizzato la rimozione della salma su cui verrà effettuata l'autopsia.



La dinamica - Sulle modalità del suicidio di Prato si è espresso il Sappe, Sindacato degli agenti della polizia penitenziaria che ha commentato così quanto accaduto al carcere di Velletri: "Il fatto che sia morto proprio inalando il gas dalla bomboletta che tutti i reclusi legittimamente detengono per cucinarsi e riscaldarsi cibi e bevande, come prevede il regolamento penitenziario, deve fare seriamente riflettere sulle modalità di utilizzo e di possesso di questi oggetti nelle celle".



"Ogni detenuto - prosegue il Sappe - può disporre di queste bombolette di gas, che però spesso servono o come oggetto atto a offendere contro i poliziotti, come 'sballo' inalandone il gas o come veicolo suicidario. Un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta dello Stato e dell`intera comunità", hanno affermato in una nota congiunta Donato Capece, segretario nazionale del Sappe, e Maurizio Somma, segretaro del Lazio.



"Prato non si è suicidato per pentimento" - Con queste parole il legale della famiglia di Luca Varani ha commentato il suicidio di Marco Prato: "La morte di Marco Prato è una tragedia nella tragedia e mi riferisco al povero Luca e ai suoi genitori. Non penso che Prato si sia tolto la vita per rimorso o pentimento". "Da quel punto di vista - ha proseguito l'avvocato Cassiani - nè lui nè Manuel Foffo si sono comportati bene con i genitori di Luca".



"Credo piuttosto che alla base del suicidio ci siano più fattori: fermo restando che il carcere era l'unica strada che lui e Manuel Foffo hanno meritato per la gravità del fatto loro attribuito, ritengo che abbiano pesato su Prato la lunga detenzione, l'estenuante attesa del processo che ha dovuto subire, i due rinvii per lo sciopero degli avvocati quando si sarebbe potuto chiudere in fretta optando per il rito abbreviato, come ha fatto l'altro imputato, e soprattutto il fatto che in udienza avrebbe deposto, su citazione della procura, lo stesso Foffo, che avrebbe scaricato sull'ex amico ogni responsabilità".



Per l'omicidio di Luca Varani è già stato condannato a 30 anni, in rito abbreviato, Manuel Foffo, l'uomo che con Prato aveva seviziato e ucciso la vittima. Prato, a differenza del coimputato, aveva scelto il rito ordinario.