Omicidio Roma, dopo il fatto Foffo chiese "stracci e sapone" alla madre

Dopo aver ucciso Luca Varani con il complice Marco Prato, Manuel Foffo scese nell'appartamento al piano di sotto, dove vivono i genitori, per chiedere alla madre "stracci e sapone", con i quali voleva presumibilmente pulire la scena del delitto. La donna gli diede quello che domandava, ma senza sapere che uso intendesse farne. I genitori hanno dichiarato di non essersi accorti di nulla e di non aver sentito rumori sospetti dalla casa del figlio.