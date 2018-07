Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra "terza via"

E' arrivato il via libera della Corte europea dei diritti umani allo sgombero di tre nomadi del Camping River di Roma che avevano fatto ricorso contro l'evacuazione per le loro condizioni di salute. "Anche Strasburgo ci dà ragione - commenta il sindaco Virginia Raggi -. La 'terza via' per il superamento dei campi rom è giusta: fermezza, legalità e tutela dei diritti delle persone".

Il via libera da Strasburgo è arrivato poiché la Corte ha ricevuto, dal governo e dal legale dei tre ricorrenti, assicurazioni circa l'offerta di alloggio presso le strutture della Croce Rossa, e i tre hanno accettato l'offerta.



E su Facebook il sindaco di Roma spiega che con "legalità e tutela dei diritti delle persone" prosegue "la nostra azione per il superamento dei campi rom", sottolineando che "continuiamo a mettere a loro disposizione soluzioni che consentono alle famiglie di restare unite". La Raggi stigmatizza quindi come "inaccettabile" il fatto di "continuare a finanziare" i campi rom, luoghi dove "si favorisce la ghettizzazione e, soprattutto, dove le condizioni di vita non tutelano i diritti di bambini, donne e uomini. Una 'terza via' basata su inclusione e rispetto della legalità, tutela dei diritti e rispetto dei doveri è possibile. Mettiamo fine ad un sistema che per decenni ha emarginato le persone, creato disagi ai cittadini, sperperato centinaia di milioni di euro che avrebbero potuto essere investiti diversamente".