Nuovo stadio, dg Roma Baldissoni: "Giorno storico"

"A nome del presidente Pallotta e della Roma voglio ringraziare il sindaco. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto un accordo che migliora il progetto con un intervento importante. E' un giorno storico". Così il dg dell'As Roma Mauro Baldissoni al termine dell'incontro in Campidoglio.(ANSA). In precedenza James Pallotta aveva reso noto la sua soddisfazione: "The next chapter begins ("comincia un nuovo capitolo). Forza Roma".