Meteo, nevica finalmente sulle Alpi ma temperature sopra le medie

10:34 - La perturbazione (n. 4 di gennaio) che sta investendo il Centronord scivolerà lungo la penisola raggiungendo domenica anche le regioni meridionali. Oggi ancora maltempo al Nord, con neve inizialmente oltre 1000/1300 metri, ma in calo in serata fino a 600/800 metri. Il rischio valanghe sulle Alpi è previsto in netto aumento in questo fine settimana a causa delle nuove nevicate.

Pioverà anche in Umbria, Toscana e Lazio, mentre domenica la pioggia si sposterà al Sud e in Sicilia, concedendo un miglioramento al Centronord.



La perturbazione sta attivando dei venti di Scirocco, quindi le temperature anche oggi resteranno superiori alla norma quasi ovunque. Tra domenica e lunedì l'aria più fredda riporterà un clima più invernale, ma non particolarmente freddo.



PREVISIONI OGGI

Maltempo con piogge al mattino su alto Piemonte, Lombardia, regioni di Nordest, Levante ligure, in Toscana in estensione anche a Umbria e Lazio. Tra pomeriggio e sera tempo variabile e instabile al Nordovest con schiarite alternate a dei rovesci a carattere isolato tra Piemonte e Lombardia. Al Nordest i fenomeni si concentreranno su Trentino Alto Adige e Friuli. Su Alpi e Prealpi centro-orientali quota neve dapprima sui 900-1300 metri, in calo in serata tra 500 e 800 metri. Al Centro ancora piogge o rovesci tra bassa Toscana, Umbria e Lazio. In serata e nella notte i fenomeni si localizzeranno tra Lazio e Abruzzo. Al Sud e in Sicilia tempo ancora nel complesso abbastanza buono, con tendenza a peggioramento a fine giornata con locali piogge sulla Campania.





Temperature in calo sulle Alpi, in aumento su medio Adriatico e al Sud (con punte anche di 20 gradi), complici gli intensi venti di Libeccio e Scirocco. Forte Maestrale in Sardegna. Previsti 5 gradi per Aosta, Bolzano, 6 gradi per Trento, 7 gradi per Cuneo, Novara, Torino, 8 gradi per Milano, Piacenza, 10 gradi per Bergamo, 11 gradi per Brescia, Verona, 12 gradi per Treviso, 13 gradi per Imperia, Udine, Venezia, Campobasso, Perugia, Pisa, 14 gradi per Genova, Bologna, Trieste, Firenze, Rieti, Viterbo, Sassari, Alghero, 15 gradi per L’Aquila, Potenza, 16 gradi per Grosseto, Olbia, 17 gradi per Rimini, Roma, Catanzaro, Napoli, Cagliari, 18 gradi per Lecce, Taranto, Trapani, 19 gradi per Ancona, Bari, Crotone, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, 20 gradi per Pescara, Brindisi, Catania, Palermo.



PREVISIONI DOMANI

Domenica al Nord e sulla Toscana tempo in miglioramento, sin dal mattino al Nordovest, mentre al Nordest avremo una residua nuvolosità con gli ultimi fiocchi di neve al mattino sulle Alpi orientali fino a quote collinari e tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. Nel resto del Centro, al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile. Nella mattinata locali, deboli piogge tra Lazio, Abruzzo e Molise ma anche su Campania e settori ionici di Puglia e Calabria.



Tra pomeriggio e sera tendenza a peggioramento con precipitazioni deboli e sparse su gran parte del Sud, in risalita verso Lazio, Abruzzo e Molise e in serata anche verso il sud delle Marche. In Sicilia locali precipitazioni più probabili dal pomeriggio nel settore occidentale e dalla sera anche su quello settentrionale. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento al Nordovest, ma senza fenomeni. Scirocco moderato o forte al Sud e sulla Sicilia, altrove venti in generale attenuazione. Temperature minime e massime in lieve calo al Centronord e Sardegna, stazionarie invece al Sud. Le schiarite al Nord favoriranno deboli gelate notturne: previsti ad esempio -3 gradi per Aosta, Cuneo, Bolzano, -2 gradi per Trento e -1 grado per Torino.



RISCHIO VALANGHE IN AUMENTO NEL WEEKEND

Le condizioni che si verranno a creare con le nuove nevicate danno luogo a un sensibile aumento del rischio di valanghe. Gli esperti coordinati dall'AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) che si occupano di valutare tale rischio e di diffondere i relativi bollettini, ci avvertono infatti che il pericolo è previsto in aumento, con grado di pericolo 3 – marcato (su una scala di 5 gradi) in gran parte dei settori alpini. Si potranno infatti verificare valanghe spontanee, soprattutto oltre i 2000 metri di quota, per la scarsa coesione tra i nuovi accumuli di neve fresca e gli strati di neve vecchia preesistenti che hanno subito l’azione del vento e dei cicli di fusione e rigelo.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì al Nord nuvolosità variabile con zone di sereno più ampie soprattutto nel Triveneto. In prevalenza nuvoloso al Centrosud e in Sicilia con qualche pioggia sparsa più probabile tra Lazio, Campania, Sicilia, al mattino anche in Puglia. Temperature senza grandi variazioni e ancora venti meridionali sullo Ionio. Nella parte centrale della settimana sul nostro Paese persisterà una circolazione di tipo ciclonico che dovrebbe accentuarsi soprattutto nelle giornate tra mercoledì e giovedì quando potrebbe essere rinvigorita da una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico.