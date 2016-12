Marò, Salvatore Girone ha lasciato l'India: alle 18 sarà in Italia

Dopo l'autorizzazione concessa giovedì dalla Corte Suprema indiana, Girone ha ottenuto un Exit Visa da parte delle autorità indiane che gli ha consentito di lasciare il Paese, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia Lorenzo Angeloni.



Il cane Argo rientrerà nei prossimi giorni - Ad accompagnare il fuciliere nel suo ritorno non c'è Argo, il Golden retriever che la sua famiglia gli ha portato in India per farlo sentire meno solo. Argo è infatti rimasto a New Delhi e sarà imbarcato solo nei prossimi giorni verso l'Italia. "E' stato fondamentale anche il nostro cane in questa vicenda - ha raccontato la moglie di Girone, Vania Ardito -: è stato veramente importante specialmente in quest'ultimo periodo in cui Salvatore è stato da solo a Nuova Delhi, gli ha fatto tanta compagnia".



La moglie: "Riprenderemo la vita di tutti i giorni" - La moglie del marò ha quindi sottolineato come solo nelle ultime ore cominci "a realizzare" che suo marito tornerà in Italia. "Non vedo l'ora di poter riprendere la vita di tutti i giorni: svegliarci al mattino insieme, fare colazione insieme, portare i figli a scuola insieme".