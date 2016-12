Marò, la moglie di Girone: "Finalmente potremo riunirci in Italia, grazie a chi ci è stato vicino"

"Finalmente la famiglia potrà riunirsi in Italia e sono felicissima di condividere con tutti voi questa notizia tanto attesa. Vi abbraccio tutti. Grazie a tutti voi per esserci stati vicino in questi quattro anni". Con queste parole Vania Girone, moglie del fuciliere di Marina Salvatore Girone, ha condiviso su Facebook la sua gioia per il rimpatrio del marito, ringraziando tutti i sostenitori della campagna per la libertà dei due marò.