Luca Varani, la fidanzata su Facebook: "Grazie a tutti per i vostri pensieri"

"Grazie veramente a tutti, per i pensieri, per le parole... Gente mai vista o conosciuta che mi dedica parole di conforto. E poi GRAZIE agli amici di sempre, mi sono arrivati tantissimi messaggi e chiamate. Il dolore è praticamente immenso e indescrivibile". Lo scrive Marta Gaia Sebastiani, la fidanzata di Luca Varani, il 23enne massacrato a Roma, aggiungendo: "Vorrei che tutti si ricordassero di Luca per quel ragazzo dolce e sensibile che era e non per quello 'debole' e a volte troppo presuntuoso".