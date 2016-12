Imprenditore romano sequestrato, arrestata anche ex moglie di De Rossi

C'è anche la ex moglie di Daniele De Rossi, calciatore della Roma, tra le otto persone arrestate a Roma per la vicenda dell'imprenditore romano sequestrato e seviziato. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Capitale e le violenze sarebbero avvenute nel suo appartamento all'Eur. La donna, Tamara Pisnoli, si trova ora ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito la donna, 31 anni e figlia di Massimo Pisnoli, ucciso nel 2008 con un colpo di pistola alla schiena da alcuni suoi complici in alcune rapine messe a segno a Roma, in passato aveva acquistato dalla vittima una licenza per la produzione di energia con impianti fotovoltaici, pagandola 80mila euro. Successivamente però sarebbe venuto meno il suo progetto d'impresa e quindi la Pisnoli avrebbe preteso di riavere indietro i soldi con gli interessi (150mila euro).



Il sequestro dell'imprenditore risale alla sera del 17 luglio: la vittima ha successivamente avuto un referto medico di 30 giorni di prognosi per le fratture e le ferite. Gli investigatori hanno individuato anche altri due mandanti: si tratta di due fratelli di 30 e 37 anni, entrambi con precedenti di polizia, che avevano precedentemente prestato 100mila euro alla vittima, applicando interessi usurai. Prima del sequestro, l'uomo avrebbe già pagato in sei mesi oltre 340mila euro, ma i due fratelli pretendevano il pagamento di ulteriori 86mila euro.