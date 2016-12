Il Papa: "Fortemente commosso" per la sorte di Amatrice

In seguito al sisma che ha colpito il Centro Italia "devastando intere zone e lasciando morti e feriti", anche papa Francesco si è detto "fortemente commosso" al sentire che il Paese di Amatrice "non c'è più" e al pensiero che tra i morti ci sono bambini. "Non posso non esprimere il mio grande dolore e la mia vicinanza alle persone presenti, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura", ha detto.