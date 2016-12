Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, per lesioni gravissime, per Valentino Talluto, il 32enne sieropositivo già detenuto per aver contagiato 6 donne durante rapporti sessuali non protetti, benché fosse conscio del suo stato. Contestati all'uomo 43 episodi tra contagi diretti (circa 30), e indiretti (un bimbo e 3 partner di donne in precedenza contagiate). L'uomo è indagato per epidemia dolosa.