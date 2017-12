Giornata Onu dei diritti umani, Papa: "Forte legame con il disarmo nucleare"

"Il conferimento del Premio Nobel per la Pace alla Campagna Internazionale per abolire le armi nucleari avviene in coincidenza con la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti umani , e questo sottolinea il forte legame tra i diritti umani e il disarmo nucleare". Lo ha detto il Papa all'Angelus. Infatti, "impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari".

"Dio ci dona la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune: abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare la tecnologia, di limitare il nostro potere, al servizio della pace e del vero progresso", ha aggiunto il Pontefice facendo riferimento alla sua enciclica Laudato si'.



Mattarella: "Rispetto diritti umani pilastro della società" - Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato "il senso della Giornata dei diritti umani, celebrata in tutto il mondo per ricordarci che il rispetto per la dignità umana e la promozione dei principi di uguaglianza e giustizia costituiscono i pilastri di una società giusta, capace di rispettare le differenze e di valorizzare il contributo che ciascuno offre al benessere generale".



Boldrini: "Sicurezza non è motivo per sospendere i diritti umani" - "I diritti umani sono il tratto più caratteristico dell'identità europea. Questa consapevolezza va riaffermata nella giornata in cui si celebra la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata a Parigi 69 anni fa. Perché forte è il rischio che la lotta contro il terrorismo e le ragioni di sicurezza nazionale siano invocate come motivi per sospendere le tutele individuali e collettive". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, nella Giornata mondiale dei diritti umani.