Gabriele Paolini tenta di togliersi la vita con i farmaci: è fuori pericolo

16:31 - Il noto disturbatore televisivo Gabriele Paolini ha tentato il suicidio la scorsa notte nella abitazione romana dove vive gli arresti domiciliari con l'accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e pedopornografia. E' stato trovato in bagno e aveva già assunto diverse dosi di ansiolitici, riprendendo la scena con una telecamera.

L'uomo, che aveva annunciato il gesto agli organi d'informazione, è stato trasportato dal 118 in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. A quanto riferito, Paolini - che sconta i domiciliari con il braccialetto elettronico - avrebbe farfugliato agli agenti intervenuti di essere stato accusato ingiustamente per reati che non avrebbe commesso.



Prima di tentare il suicidio aveva annunciato il gesto anche sul suo profilo Facebook, attribuendolo a questioni sentimentali.



Il prossimo 7 gennaio Gabriele Paolini, arrestato un anno fa, dovrà affrontare il processo davanti alla quinta sezione del Tribunale di Roma. Il disturbatore tv è accusato di aver abusato di cinque ragazzini, quattro italiani e un romeno, adescati tramite internet e filmati in alcuni video fatti in un garage, teatro degli incontri incriminati.



Per l'accusa Paolini li avrebbe adescati in chat, plagiati e vinto le loro resistenze dopo averli convinti ad avere rapporti sessuali con lui a pagamento.