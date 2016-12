Sesso con minori, il disturbatore televisivo Paolini a processo

Gabriele Paolini, il noto disturbatore televisivo, è stato rinviato a giudizio per induzione alla prostituzione minorile. E' accusato di avere pagato per fare sesso con cinque ragazzi minorenni. Il gup di Roma Donatella Pavona ha fissato il processo per il 7 gennaio. "Sono accuse che non stanno né in cielo né in terra", ha dichiarato Paolini che per questa vicenda era stato arrestato a novembre dell'anno scorso.