Dalai Lama: "L'incontro con Papa Francesco? A volte sono fonte di guai"

15:01 - "Io incontro tante persone. Sono positivo e gioviale ma per qualcuno posso essere fonte di guai. E' comprensibile, non c'è problema, mi è capitato tante volte". Con queste parole il Dalai Lama ha risposto a una domanda riguardante il mancato incontro con Papa Francesco alla conferenza stampa conclusiva al summit mondiale dei Premi Nobel, a Roma.

La pace può arrivare solo dalla "comprensione reciproca" e dall'assunzione di ognuno "della responsabilità morale di costruire un mondo felice", ha aggiunto il leader spirituale.



"Usate la vostra professione per fornire" un contributo alla pace e al futuro dell'umanità", è stato l'appello del Dalai Lama. "Bisogna sviluppare un senso di responsabilità universale, ogni giorno, per 24 ore al giorno, senza troppe aspettative", ha insistito la guida spirituale sottolineando come tutti dobbiamo lavorare" non pensando al bene per "la nostra vita" ma al futuro dell'umanità".