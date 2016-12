Caso Cucchi, i giudici: "Accertate le colpe dei medici, ma Stefano non si sarebbe salvato"

"Morte per inanizione aggravata da epilessia e lesioni" - Per i giudici "è possibile individuare la causa della morte in un'insufficiente alimentazione e idratazione iniziata prima dell'arresto, alla quale devono aggiungersi le patologie da cui era affetto (epilessia, tossicodipendenza e riferito morbo celiaco), lo stress per i dolori delle lesioni lombo-sacrali e un quasi digiuno di protesta". Sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo il professor Aldo Fierro, primario del "Pertini", e i medici Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo.



"La causa è il deterioramento cellulare" - "E' l'alterazione dei processi metabolici - ribadiscono i magistrati - la causa prima della morte di Cucchi che, producendo il deterioramento e la morte delle cellule, di cui sono composti gli organi, ha innescato quella che i periti hanno definito la causa ultima dell'exitus, che può essere dipesa sia da motivi cardiaci, come sostenuto dai consulenti del pm, sia da problemi neurologici, come sostenuto dai consulenti delle parti civili".



"Cucchi non aveva mangiato e bevuto a sufficienza" - Insomma la Corte ritiene "che Cucchi, durante la permanenza presso la predetta struttura non ha mangiato e bevuto a sufficienza", come emergerebbe dal fatto che il 20 e il 21 ottobre 2009 due dei medici hanno "raccomandato al paziente, che rifiutava a terapia infusionale, l'idratazione orale". E poi "va osservato che prima del 19 ottobre 2009 la sintomatologia di Stefano Cucchi, costituita sostanzialmente dall'estrema magrezza, mancanza di tessuto adiposo e di muscolatura, non consentiva di porre la diagnosi di `sindrome da inanizione`", non nascondendo "che si tratta di una diagnosi non facile, non rientrando la complessa materia nelle normali competenze di un medico".