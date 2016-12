Berlusconi: stop sanzioni a Russia Presenteremo mozione alla Camera

"Presenteremo alla Camera una mozione che si rivolge al governo per non continuare nelle sanzioni verso la Russia ". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi dopo l'incontro con Vladimir Putin . " Le sanzioni ledono i nostri interessi per importi molto consistenti", ha poi spiegato Berlusconi.

"Vorremmo inoltre - ha aggiunto - che il governo si impegnasse a convincere più Paesi europei possibile a seguire questo esempio e che ci impegnassimo anche a convincere gli amici americani che non si può tornare ad un clima di guerra fredda".



Berlusconi ha poi parlato dell'incontro con il presidente russo: "Ho voluto che questo incontro fosse veloce perché Putin è dovuto rientrare a Mosca per un impegno programmato giovedì mattina presto". "E' positivo il fatto che abbia deciso di venire in Italia, anche per l'occasione dell'Expo: sono sempre in contatto con lui - ha concluso - e andrò presto a fargli visita a Mosca".



Il colloquio è durato 30 minuti. Un nuovo abbraccio cordiale ha poi segnato il saluto tra il leader di FI (che gli ha fatto dono di due maxi bottiglie) e il presidente russo prima che lasciasse il cerimoniale di stato per essere accompagnato all'aereo speciale con cui fare ritorno a Mosca.