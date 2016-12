Putin, 50 minuti di colloquio con il Papa

E' durato 50 minuti il colloquio privato tra Papa Francesco e Vladimir Putin. Il Pontefice ha sia accolto sia congedato il presidente russo con un saluto in lingua tedesca. Al termine dell'incontro Putin ha sottolineato: "E' stato un grande piacere, onore, incontrarla". In serata il leader del Cremlino ha visto Silvio Berlusconi in una sala riservata dell'aeroporto di Fiumicino.