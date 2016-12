18:28 - "I fedeli laici in virtù del battesimo sono protagonisti nell'opera di evangelizzazione e promozione umana". Lo ha ricordato Papa Francesco in un messaggio ai responsabili delle associazioni e dei movimenti ecclesiali della diocesi di Roma. "Ogni membro del popolo di Dio è inseparabilmente discepolo e missionario", ha spiegato il Pontefice, invitando ad avere "una prioritaria attenzione per i poveri".