Meredith, Cassazione apre istruttoria sul giudice Nencini per l'intervista

15:08 - Il procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani, ha aperto un'istruttoria sul giudice Alessandro Nencini, presidente del collegio che ha condannato Amanda Knox e Raffaele Sollecito, per l'intervista concessa dal magistrato all'indomani della sentenza e prima del deposito delle motivazioni della sentenza.

Due giorni fa era stato invece il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri (titolare come il pg dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati) ad incaricare i suoi ispettori di svolgere un'istruttoria sul caso del giudice Nencini.



Con quella del pg salgono a tre le indagini in corso su Nencini, visto che anche il Csm ha aperto ufficialmente una pratica sul magistrato. Le iniziative potrebbero essere il preludio ad un'eventuale azione disciplinare nei confronti del magistrato.



Sollecito: "Aberranti le dichiarazioni del giudice" - "Io mi sarei schierato con Guede quando ha litigato con Meredith per la pulizia in bagno e lo avrei aiutato a pugnalarla. Questo ha sostenuto il procuratore generale nella requisitoria per giustificare il delitto. E questo ha confermato il presidente della Corte nelle sue aberranti dichiarazioni a commento della sentenza". Così Raffaele Sollecito in un'intervista al settimanale Oggi.