Latina, scoperta falsa inferma Invalida al 100%, in giro con i tacchi

11:41 - Nella propria città, Latina, fingeva di essere invalida al 100% e andava in giro con stampelle o in sedia a rotelle. Quando si allontanava dal proprio Comune, invece, portava i tacchi a spillo e andava a fare shopping. Una 52enne è stata scoperta e denunciata per truffa al Ssn. La donna, infatti, percepiva una pensione di invalidità. Denunciato anche un medico chirurgo, in pensione, che aveva emesso falsi certificati.