Canonizzazione dei Papi, quattro biglietti "speciali" della metro per ricordare l'evento

11:54 - In occasione della canonizzazione del 27 aprile a Roma di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II, l'Atac lancia una speciale iniziativa con la vendita in edizione limitata di quattro biglietti integrati a tempo. Dal 10 aprile, saranno 2 milioni i tagliandi con immagini inedite mai stampate fino ad oggi dei due Papi messi in vendita al prezzo di 1,50 euro. Un omaggio ai cittadini romani e ai milioni di turisti che arriveranno in città.

Dopo la distribuzione dei “Bit of Rome” di dicembre scorso e dei Papa Bit di JPII (2011) e di Francesco (2013), con lo “Special Edition Papa Bit” altri pezzi unici da collezionare si aggiungono alla collezione lanciata dall'agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma in collaborazione con il Servizio Fotografico dell’Osservatore Romano. Queste le 11 biglietterie Atac dove trovare gli speciali biglietti: Linea A: Anagnina, Flaminio, Lepanto, Ottaviano, Spagna, Battistini; linea B e B1: Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi, Laurentina e Conca d’Oro.



Roma invasa dai pellegrini - Quello della canonizzazione dei due Papi sarà un evento planetario, che porterà a Roma fedeli di tutto il mondo, a cominciare dai più di 300mila che verranno dalla Polonia, paese che ha dato i natali a Karol Wojtyla, e dagli altri che arriveranno dal bergamasco, dove nacque Giuseppe Roncalli. Secondo una prima stima, dal 18 aprile, data che darà il via a tutta a una serie di avvenimenti, nella Città Eterna saranno presenti 7 milioni di persone tra pellegrini e turisti. Secondo la Confcommercio il giro d'affari che metteranno in moto i 430mila pellegrini previsti sarà di 230 milioni di euro.