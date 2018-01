L’Aquila, continuano i problemi degli allevatori a nove anni dal terremoto

A distanza di molti anni dal terremoto, L’Aquila sta rinascendo, seppur con mille difficoltà. Chi ne sta affrontando diverse, senza riuscire a venirne a capo, sono sicuramente gli allevatori del capoluogo abruzzese che a distanza di nove anni continuano a vivere in una situazione di disagio, acuita dal terremoto che ha colpito nuovamente il centro Italia nel 18 gennaio 2017 e ha causato ulteriori danni ad alcuni di loro. "Siamo nella condizione in cui eravamo un anno fa, non avendo trovato dei luoghi dove inserire delle denso strutture temporanee non abbiamo la possibilità di mettere i nostri animali nelle stalle", ha dichiarato un allevatore all’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. "C’è l’abbandono totale da parte delle istituzioni, che si scaricano la responsabilità tra di loro". Una situazione che mette in pericolo gli animali, come testimoniato dallo stesso inviato del tg satirico, che rischiano di non superare l’inverno qualora non venga trovata loro una sistemazione consona.