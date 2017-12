Pedinare un orso... in paese. Un'attività inusuale per chiunque. Eppure, a Collelongo, in provincia dell'Aquila, è accaduto. L'animale si aggirava indisturbato per le vie del centro abitato. Un automobilista lo ha pedinato e ha ripreso la scena con il cellulare. Come mostrano le immagini, l'orso non sembra affatto infastidito. Al contrario, continua a correre indisturbato e, per un attimo, sembra fermarsi per entrare in una casa. Ma poi cambia idea. Non è la prima volta che nell'area al confine con i territori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise capita di vedere un esemplare simile aggirarsi per le via della città. Ma ogni volta risulta una scena davvero insolita...