Istruzione, Ocse: gli studenti di Bolzano un anno avanti rispetto ai campani

"Pochi laureati e bistrattati" - Inoltre secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico "solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato rispetto alla media Ocse del 30%". "Gli italiani laureati hanno, in media, un più basso tasso di competenze" in lettura e matematica (26esimo posto su 29 Paesi Ocse). Non solo, quelli che ci sono non vengono utilizzati al meglio, risultando un po' "bistrattati". L'Italia è "l'unico Paese del G7" in cui la quota di lavoratori laureati in posti con mansioni di routine è più alta di quella che fa capo ad attività non di routine.



"Italia fanalino di coda sull'occupazione femminile"- - "Tra i Paesi membri dell'Ocse, l'Italia è al quartultimo posto per percentuale di donne occupate. Dato preoccupante, molte donne non sono neanche alla ricerca di un posto di lavoro, ciò fa sì che l'Italia faccia registrare il terzo tasso di inattività più alto" nell'area che conta 35 stati industrializzati. Il fatto che le "donne sono spesso percepite come le principali 'assistenti familiari' ha il suo peso, si spiega nel dossier. Ma "questa è solo una parte della storia", visto che "il tasso di fertilità in Italia è tra i più bassi dell'Ocse, l'età media in cui una donna ha il suo primo figlio è abbastanza alta e ci sono molte donne senza figli". Ecco che ci sono "altri fattori" dietro la bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro. "Per esempio, le donne scelgono spesso specializzazioni universitarie che - si fa notare - non sono molto richieste dal mercato del lavoro e che rendono loro difficile trovare un'occupazione dopo la laurea".