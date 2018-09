Guru delle cure dimagranti, indagato anche per l'omicidio ex moglie

Nuova tegola giudiziaria per Mario Pianesi , il guru di una setta macrobiotica , sgominata a marzo dalla polizia e che operava tra le Marche e l'Emilia-Romagna riducendo in schiavitù i propri adepti con un rigido controllo dell'alimentazione. Pianesi ora è accusato di omicidio volontario aggravato per la morte dell'ex moglie Gabriella Monti , a cui avrebbe prescritto le sue diete dopo un ictus.

Il pm di Ancona Paolo Gubinelli ha aperto un procedimento parallelo a quello principale. La nuova accusa emerge dalla richiesta di incidente probatorio che la Squadra Mobile ha recapitato al guru a San Severino Marche. Secondo l'accusa, Pianesi avrebbe causato la morte dell'ex moglie, costringendola a curarsi con "diete miracolose" quando avrebbe avuto bisogno di terapie mediche mirate per i postumi di un ictus, che l'aveva colpita nel 1997. Sarebbe poi morta nel 2001 in ospedale, in uno stato di grave deterioramento fisico.



Nella prima indagine, le accuse a carico del sedicente guru vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti, dalle lesioni aggravate all'evasione fiscale. Con lui sono indagate altre 3 persone tra cui l'attuale moglie.