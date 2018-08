Giostra per bambini si ribalta nel Cagliaritano, 10 feriti lievi

Una giostra per bambini si è ribaltata a Pula , nel Cagliaritano ferendo lievemente 10 bimbi che erano a bordo. L'episodio si è verificato domenica sera nella piazza della chiesa della cittadina, dove il "calcinculo" baby era stato installato all'interno di un luna park. Una parte della struttura, probabilmente il perno centrale , ha ceduto per cause da accertare e la giostra si è ribaltata.

Fortunatamente i bambini hanno riportato solo lievi escoriazioni e contusioni che non hanno necessitato il ricovero in ospedale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito sentito il proprietario della giostra, un 46enne di Cagliari.



La struttura è stata sequestrata per consentire gli opportuni accertamenti e verificare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l'impianto. I genitori non hanno sporto querela.