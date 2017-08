Usa, tragedia su una giostra in Ohio: un morto e sette feriti

Un morto e sette feriti. E' il bilancio dell'incidente su una giostra a una fiera in Ohio. Il video dell'incidente mostra la ruota della giostra "Fireball" muoversi inizialmente in modo normale, poi il malfunzionamento e i passeggeri che volano in aria. La vittima è un giovane, caduto da un altezza di 15 metri, mentre altre 3 persone sono in gravi condizioni. Il governatore dell'Ohio, John Kasich, ha ordinato lo stop dei tutte le giostre della Fiera fino a quando non saranno ispezionate.