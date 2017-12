Giallo del Tallio: "Mattia è un ragazzo bravissimo"

"Mattia è un ragazzo bravissimo, usciva poche volte, solo per andare in palestra, non aveva molte amicizie ed era molto riservato, come sono riservati i genitori del resto". Questa la testimonianza esclusiva di una vicina di casa di Mattia Del Zotto, il giovane di 27 anni arrestato con l’accusa di triplice omicidio dei nonni materni e di una zia e di cinque tentati omicidi nei confronti di altri cinque membri della famiglia. "Ai funerali non l’ho visto. Era pieno di gente. Ho pensato che fosse fuori, che magari avesse trovato lavoro", dice ancora la donna sconvolta come gran parte di Nova Milanese, il paese vicino Monza dove si è consumata la mattanza. "È una famiglia molto unita, ma l’ultima volta che ci siamo sentiti era già iniziato un problema. Ho chiesto alla mamma se Mattia avesse trovato lavoro e lei mi ha risposto, 'eh lasciamo perdere, siamo vivi'".