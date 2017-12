Avvelenati tallio, il nipote arrestato:Volevo punire soggetti impuri

"L'ho fatto per punire soggetti impuri e non voglio collaborare". Così Mattia Del Zotto ha spiegato i motivi degli avvelenamenti da tallio. Il 27enne è accusato del triplice omicidio dei nonni materni e di una zia e del tentato omicidio di altri 5 membri della famiglia. I carabinieri hanno spiegato di aver proceduto all'arresto "per scongiurare altre possibili vittime".