Gessica Notaro a Pomeriggio Cinque: "I miei vicini si ricordano ancora le mie urla"

Le telecamere di Pomeriggio Cinque nella casa di Gessica Notaro, l’ex miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Eddy Tavares, il 29enne che oggi è stato condannato a 10 anni con rito abbreviato dal Tribunale di Rimini. Il Gup ha stabilito che una volta scontata la condanna verrà espulso. “Per me è sempre difficile andare in udienza: ripercorrere tutto quello che è successo è motivo di stress e sofferenza. Porto rispetto agli avvocati dell’imputato perché devono fare il loro lavoro, però oggi, stando alle loro parole, sembrava quasi che fossi stata io a buttarmi l’acido addosso. Mi ha fatto male sentir dire da uno degli avvocati: ‘signor giudice, mi sembra di aver visto quel momento’. E’ assurdo, perché se avesse assistito davvero alla scena, non dormirebbe per il ricordo delle mie grida”. Gessica poi ricorda i tragici momenti dell’aggressione: “Ho sempre avuto paura di lui, andavo in giro con un casco. Quel giorno, quando sono scesa dalla macchina, ho visto il mio ex accovacciato sotto di me. Poi si è alzato all’improvviso e mi ha rovesciato l’acido. Sono corsa da mia madre e le ho urlato impanicata: ‘Mi sto sciogliendo?”