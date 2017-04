Genova, fa pipì in un vicolo: 19enne multato di 10mila euro

Un ragazzo di 19 anni ha ricevuto una multa da 10mila euro per essere stato sorpreso dai carabinieri a fare pipì in un vicolo nel centro storico di Genova. "Ero in compagnia di amici con cui avevo bevuto un paio di birre, mi scappava e non c'erano più locali aperti", si è difeso il giovane. L'episodio è accaduto alcune settimane fa. Il padre ha deciso di pagare la multa entro 60 giorni usufruendo dello sconto, finendo per pagare 3.333 euro.