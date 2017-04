Parrucchiera si fa pettinare nel suo negozio, dopo le proteste la gdf ritira la multa

Con un comunicato ufficiale la Guardia di Finanza di Lecco per ben dimostrare "il rapporto di cooperazione e trasparenza col contribuente", spiega il motivo che ha portato all'annullamento della sanzione. La pattuglia è stata troppo inflessibile e quindi ha commesso un errore? Non proprio, c'è stata una male interpretazione della legge. O meglio: l'autoprestazione della parrucchiera avrebbe dovuto prevedere l'emissione della ricevuta fiscale se avesse superato i 50 euro.



La messa in piega di cui ha usufruito, peraltro nemmeno in maniera completa visto che nel frattempo era arrivata una cliente, la signora Mara Lucci è stata inferiore alla soglia minima sanzionabile perché in questi casi non si calcola l'Iva.



Insomma, salvati capra e cavoli. La pattuglia, che ha sanzionato perché le tasse vanno pagate sempre. E anche la parrucchiera, che per una pettinata rischiava un salasso.