Udine, raduno hippie sulle sponde del fiume Judrio: decine di nudisti provenienti da tutta Europa

Decine di persone provenienti da tutta Europa (e non solo) hanno raggiunto le Valli del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, per accamparsi sulle sponde del fiume Judrio. Il motivo? Un raduno hippie, al quale hanno deciso di partecipare circa millecinquecento "figli dei fiori" accomunati da alcune regole: niente soldi, telefoni e soprattutto vestiti. Molti dei partecipanti infatti hanno deciso di muoversi nudi all'interno della zona scelta per il raduno, ma anche al di fuori. I cittadini dei Comuni limitrofi così si sono lamentati della loro presenza nei centri cittadini.