Regeni, la famiglia un anno dopo: "Abbiamo visto tutto il male del mondo"

La famiglia continua dicendo che "questo male continua a svelarsi pian piano, come un gomitolo di lana, ma questo oltre a essere il frutto di un costante lavoro di chi segue le indagini è anche il risultato della vicinanza di tutte le persone che in Italia e nel mondo chiedono con noi 'verità per Giulio Regeni'".



"Un fiume d'affetto - aggiungono i genitori -, un fiume in piena che domani speriamo si riversi nelle piazze con fiaccole accese per Giulio, per la giustizia di coloro che non sono rispettati nei loro diritti umani. Grazie ancora, grazie a tutti. La solidarietà è qualcosa di tangibile, di umano, è tutto il bene del mondo!".



Mercoledì 25 gennaio, a un anno esatto dalla morte di Giulio, tutta l'Italia scenderà in piazza con cortei, manifestazioni, fiaccolate in memoria dello studente ucciso il 25 gennaio 2016 a Il Cairo.