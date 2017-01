Regeni, video inedito mentre parla col capo dei sindacalisti degli ambulanti

Il video mostra il volto di Regeni, di cui si sente la voce parlare in buon arabo e rispondere a un uomo che parla egiziano. "Primo video di Regeni con il presidente del sindacato dei venditori ambulanti", è scritto in sovrimpressione. Secondo gli inquirenti italiani, il filmato è stato girato con apparecchiature in uso alle forze di sicurezza o di polizia. Le immagini infatti sono state realizzate verosimilmente con una micro telecamera inserita in un bottone e non con un telefonino.



Il sindacalista, fra l'altro, dice "mia moglie ha il cancro e deve subire un'operazione e io devo cercare denaro, non importa dove". Regeni risponde: "Il denaro non è mio. Non posso usare soldi per nessun motivo perché sono un accademico". Ad Abdallah che insiste, il ricercatore replica che soldi "arrivano attraverso la Gran Bretagna e il centro egiziano che lo dà agli ambulanti".



"Bisogna cercare di avere idee e ottenere informazioni prima del mese di marzo", dice fra l'altro Regeni. Alla domanda "che tipo di informazioni vuoi?", il ricercatore risponde: "Qual è la cosa più importante per te per quanto riguarda il sindacato e quali sono i bisogni del sindacato". "Voglio idee a partire da tale questione, la più importante per noi, e si potranno sviluppare le idee", dice ancora Regeni.



Il video dura di un'ora e 55 minuti, ma l'effettivo colloquio, in lingua araba, tra Regeni ed il sindacalista è di circa 45 minuti. Magistrati, carabinieri e Sco, in possesso del video dal 7 dicembre, hanno dato via libera alla diffusione di una sintesi del girato di circa quattro minuti.