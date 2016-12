Frosinone: esce a fare jogging, professoressa scompare a Sora

00:31 - Una professoressa d'inglese è scomparsa sabato a Sora, in provincia di Frosinone. Gilberta Palleschi, 57 anni, è uscita in mattinata per andare a fare jogging e non è più rientrata. Sono stati i parenti a dare l'allarme, preoccupati perché non avevano più sue notizie. Carabinieri e vigili del fuoco stanno conducendo le ricerche sul posto. Al momento si escludono le ipotesi di suicidio o di allontanamento volontario.

Gilberta Palleschi è segretaria regionale dell'Unicef. Il Comitato Unicef della regione Lazio e il Comitato Unicef della provincia di Frosinone si dicono "profondamente scossi e preoccupati" per la sparizione della donna. "Gilberta - fanno sapere - è persona fondamentale per il nostro Comitato, per la sua grinta e per la sua forza di volontà e passione per i bambini e per il volontariato".