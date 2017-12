28 dicembre 2017 17:16 Befana, "giochi usati solo per bimbi italiani": bufera social contro un assessore triestino Il messaggio "nazionalista" pubblicato su Facebook da Lorenzo Giorgi è stato poi rimosso a causa delle numerosissime critiche. Stessa sorte anche per un secondo post di "giustificazione"

Una "raccolta di giochi usati per i bambini ITALIANI meno fortunati" organizzata per la Festa della Befana. E' l'iniziativa annunciata su Facebook dall'assessore al Commercio del Comune di Trieste, Lorenzo Giorgi, e finita nella bufera per il suo contenuto "nazionalista". Centinaia di utenti hanno infatti commentato criticando fortemente l'uscita dell'amministratore pubblico, il quale ha poi deciso di cancellare il post e di pubblicarne un altro per "giustificarsi". Anche in questo caso, però, il risultato è stato disastroso e il post ha ricevuto numerose critiche.

Il messaggio dell'assessore era relativo al ritorno di una vecchia tradizione reintrodotta proprio dalla sua amministrazione, la "Befana del Vigile", che tra l'altro prevede l'allestimento in centro di un mercatino a favore della solidarietà, del commercio e dell'educazione stradale che prevede anche la raccolta di giochi usati.



"Chiariamo una volta per tutte: un'associazione organizza una manifestazione che sposa enogastronomia, educazione stradale e solidarietà. L'amministrazione sostiene il progetto, così come fa con TUTTI (E RISOTTOLINEO TUTTI) quei soggetti che rinunciano al proprio tempo per dedicarlo a favore dei più sfortunati", ha tenuto a precisare Giorgi nel secondo post apparso sulla sua pagina Facebook. Gli utenti non hanno però dimenticato la dichiarazione del giorno prima, prontamente "fotografata" e salvata, tra gli altri, anche dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana.