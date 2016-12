Roma, grillino lancia casting su Facebook per trovare assessori: "Contattatemi in privato". Poi il dietrofront

"Assessore cercasi". L'annuncio è comparso sul profilo Facebook di un simpatizzante del Movimento Cinque Stelle che, nell'entusiasmo generale dopo la vittoria di Virginia Raggi a Roma , ha pensato bene di metterci del suo per aiutare a comporre la nuova squadra di governo della Capitale. "Se a qualcuno interessasse svolgere il compito di Assessore Municipale al IX Municipio, mi contatti in privato", ha scritto Rolando Ramieri . Ma in poche ore è arrivato il dietrofront.

Il messaggio di Ramieri, esperto dei gruppi di discussione grillini della zona, era chiaro: "Se a qualcuno dei miei amici di Facebook interessasse svolgere il compito di Assessore Municipale al IX Municipio e ritenesse di possedere le competenze giuste mi contatti in privato così da fornirgli le informazioni per inviare il suo CV allo staff del nuovo presidente del Municipio. Astenersi commenti inutili e perditempo".



Immediate le reazioni e le inevitabili polemiche. Tanto che, a stretto giro di lancette, arriva il dietrofront. "Ammetto di aver commesso una leggerezza nel pubblicare sul mio profilo la richiesta di ricerca di assessori per il IX Municipio.Io non ricopro nessun ruolo né nel gruppo IX Municipio né tantomeno all'interno del M5S romano".