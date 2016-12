Francesco Nuti maltrattato dal badante, il testimone: "Ho visto tutto"

"Prima di fare questo gesto, ci ho riflettuto tantissimo perché nel farlo sapevo che avrei fatto rischiare il posto a quel ragazzo. Io non ce l'ho con lui ma non potevo essere omertoso davanti ad una situazione così". Sono queste la parole pronunciate a Domenica Live da Patrick, il nuovo badante di Francesco Nuti. L'attore e regista toscano è costretto su una sedia a rotelle dal 2006.

La testimonianza - Patrick è stato testimone dei maltrattamenti subiti dall'attore, picchiato e umiliato per più di un anno dal suo ex badante georgiano. E' grazie alle dichiarazioni di questo ragazzo, affiancato al suo collega per qualche periodo prima di sostituirlo in occasione delle vacanze di Natale, che è partita l'indagine della procura di Prato.