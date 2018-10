"Ho lavorato in fabbrica per tutta la vita. Quando ha chiuso, mi sono ritrovato senza lavoro a 50 anni". La storia di Ercole sembrava una di quelle che non possono essere destinate al lieto fine, invece, grazie a MrKelp, tutto è cambiato: "Ho fatto il colloquio e mi hanno detto: 'Da domani puoi cominciare', non mi sembrava vero". L'azienda che sta provando a contrastare la crisi e a dare un'altra possibilità a chi è rimasto senza lavoro e, vista l’età, spesso senza speranze è un'impresa di Firenze, che si occupa di giardinaggio, pulizie e piccole manutenzione.



La strategia la spiega lo stesso titolare di MrKelp, Alessandro Marzocca, ai microfoni di Mattino Cinque: “Abbiamo deciso di puntare su over 45, over 50 perché crediamo nell’energia che viene fuori dalla voglia di rivalsa di chi vuole dimostrare di non essere fuori dal mondo del lavoro. Quando si dà un'occasione di stabilità a queste persone, la produttività è incredibile”. Adesso l'azienda conta 19 contratti a tempo indeterminato.